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Развеян миф о вреде вечернего просмотра телевизора для детей

JAMA: использование гаджетов вечером не ухудшает качество сна детей

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alimdi/Global Look Press

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) установили, что использование гаджетов и просмотр телевизора перед сном побуждает детей засыпать позже, но не ухудшает качество ночного отдыха в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В исследовании приняли участие 79 детей в возрасте от 11 до 14 лет. Каждого испытуемого проинструктировали носить нательную камеру на груди в течение трех часов перед сном и до тех пор, пока они не лягут спать. Наряду с нательной камерой, фиксирующей, какими устройствами дети пользовались, в их спальнях была установлена вторая инфракрасная камера. С ее помощью ученые отслеживали количество времени, проводимого перед экранами в постели.

В течение недели наблюдения за детьми ученые обнаружили, что 99% участников использовали гаджеты в течение двух часов перед сном. Было установлено, что более активное или многозадачное применение устройств, например, для игр, побуждало участников засыпать позже. Также исследователи выяснили, что каждые дополнительные 10 минут такого экранного времени сокращали продолжительность ночного сна детей на аналогичный срок.

Тем не менее, поздний отход ко сну дети компенсировали поздним пробуждением. При этом не было подтверждено, что синий свет или интерактивное взаимодействие с гаджетами нарушали структуру сна и ухудшали его качество. По словам ученых, негативное влияние экранного времени на сон в первую очередь обусловлено смещением режима.

Ранее ученый раскрыл секрет быстрого засыпания.

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