Названо качество характера, продлевающее жизнь пожилых

Исследование ученых из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена (Китай) показало, что способность хорошо справляться с невзгодами в пожилом возрасте связана с более низким риском летального исхода. Результаты опубликованы в журнале BMJ Mental Health.

В исследовании приняли участие 10 569 человек, средний возраст которых составил 66 лет. Ученые проанализировали информацию об экономическом и семейном положении участников, а также собрали данные о состоянии их здоровья. На втором этапе добровольцы прошли оценку психической устойчивости. Участников попросили сообщить, в какой степени им присущи такие качества характера, как настойчивость, спокойствие, целеустремленность, уверенность в себе и общее умение преодолевать невзгоды в одиночку.

После сбора информации начался период наблюдения, продолжавшийся около 12 лет. За это время ушли из жизни 3489 человек. Анализ полученных данных показал, что чем выше были показатели психической устойчивости испытуемых — тем более низким у них был риск летального исхода по любой причине.

Эта связь оставалась статистически значимой после поправок на семейное положение, пол, расу и вес. Ученые также отметили, что способность справляться с трудностями выступала важнейшим аспектом устойчивости.

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