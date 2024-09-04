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Ученые нашли белки, помогающие бороться с раком

NatChem: более 300 белков могут помочь в создании противораковых препаратов

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Ученые из американского медицинского и исследовательского центра Scripps Research идентифицировали более 300 белков, которые могут стать новыми мишенями для разработки противораковых препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemistry (NatChem).

Эффективный подход к борьбе с онкологическими заболеваниями часто заключается в остановке размножения злокачественных клеток. Это требует глубокого понимания роли белков, которые раковые клетки используют для обеспечения своего существования. Анализ этих белков занимает ключевую позицию, позволяя исследователям выявить белки и их отдельные участки, которые должны стать мишенью для разработки новых лекарственных средств.

Используя сочетание методов анализа белков на основе их активности (ABPP), исследовательская группа выяснила, какие белки и их участки взаимодействуют с химическими веществами. Научные сотрудники Scripps Research идентифицировали более 300 низкомолекулярных реагирующих с раковыми белками веществ, а также их участки связывания с низкомолекулярными.

Ученые утверждают, что идентификация критически важных белковых мишеней, которые — при воздействии специфическими химическими веществами (или низкомолекулярными) — способны остановить прогрессирование раковых клеток, может в будущем открыть путь к созданию более мощных и целесообразных методов лечения онкологических заболеваний.

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