Ученые нашли белки, помогающие бороться с раком

Ученые из американского медицинского и исследовательского центра Scripps Research идентифицировали более 300 белков, которые могут стать новыми мишенями для разработки противораковых препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemistry (NatChem).

Эффективный подход к борьбе с онкологическими заболеваниями часто заключается в остановке размножения злокачественных клеток. Это требует глубокого понимания роли белков, которые раковые клетки используют для обеспечения своего существования. Анализ этих белков занимает ключевую позицию, позволяя исследователям выявить белки и их отдельные участки, которые должны стать мишенью для разработки новых лекарственных средств.

Используя сочетание методов анализа белков на основе их активности (ABPP), исследовательская группа выяснила, какие белки и их участки взаимодействуют с химическими веществами. Научные сотрудники Scripps Research идентифицировали более 300 низкомолекулярных реагирующих с раковыми белками веществ, а также их участки связывания с низкомолекулярными.

Ученые утверждают, что идентификация критически важных белковых мишеней, которые — при воздействии специфическими химическими веществами (или низкомолекулярными) — способны остановить прогрессирование раковых клеток, может в будущем открыть путь к созданию более мощных и целесообразных методов лечения онкологических заболеваний.

Ранее стало известно, какой минерал снижает риск развития рака.