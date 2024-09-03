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Ученые назвали продукт, снижающий риск рождения ребенка с аутизмом

AJCN: питание рыбой при беременности снижает шансы развития РАС у ребенка на 20%

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Американские ученые из Дрексельского университета и других научных учреждений назвали продукт, включение которого в рацион беременных женщин снижает шансы на развитие у ребенка расстройств аутистического спектра (РАС). Исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Команда выяснила, что употребление рыбы во время вынашивания плода уменьшает риск детей с аутизмом примерно на 20%.

Исследователи проанализировали данные около 4000 человек, изучая взаимосвязь между рыбной диетой, использованием добавок и результатами неврологического развития, связанными с аутизмом.

Потребление рыбы и использование добавок омега-3 измерялось с помощью диетической информации, предоставленной участниками.

Результаты показали, что даже периодическое (реже одного раза в неделю) питание рыбой при беременности защищает ребенка от аутизма. В то же время прием рыбьего жира с омега-3 не оказал явного эффекта на шансы развития РАС.

Ранее ученые нашли ключевой ген развития аутизма.

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