Вера в инопланетян стала большой общественной проблемой, считают ученые

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что вера людей в инопланетян и их визиты на Землю перестала быть безобидным чудачеством и стала общественной проблемой. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the International Astronomical Union (PIAU).

Как показал анализ, только в США доля людей, верящих в существование НЛО, увеличилась с 20 до 34% с 1996 по 2022 год. Почти каждый четвертый (24%) американец утверждает, что видел летающие тарелки своими глазами.

По словам исследователей, распространенные убеждения о тайной деятельности пришельцев на нашей планете подпитывают разнообразные теории заговора и снижают доверие общества к государственным институтам в целом. В перспективе это может привести к повторению кризисов, подобных штурму Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2021 года.

Специалисты подчеркнули, что шумиха вокруг НЛО отвлекает внимание от астробиологии — науки, занимающейся поиском всех форм внеземной жизни, включая микробные.

Авторы доклада рекомендуют делать акцент на реальных научных открытиях в сфере астробиологии, а не потворствовать псевдонаучным теориям и конспирологам.

Ранее сербский философ предложил новое объяснение парадокса Ферми, согласно которому статистически земляне уже должны были обнаружить сигналы внеземных цивилизаций, но этого не произошло до сих пор.