Засуха обнажила руины деревни в главном водохранилище столицы Греции

В Греции рекордная жара и длительная засуха обнажили остатки деревни Каллио, которую затопили в конце 1970-х годов при создании озера Морнос — главного водохранилища Афин. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным государственного оператора водоснабжения EYDAP, за последние месяцы уровень озера упал на 30%. Вода отступила на 40 метров, а на ее месте появились руины домов, школы и церкви.

Как выяснили журналисты, последний раз деревня Каллио показывалась из воды во время сильной засухи в начале 1990-х годов.

В 2024 году Греция пережила самую теплую зиму и самый жаркий июль в истории наблюдений.

Греческие власти призвали 3,7 млн жителей Аттики — региона вокруг Афин, где живет около трети населения республики — не тратить воду зря.

По словам местных жителей, засушливые условия в районе водохранилища Морнос длятся уже около двух лет. За это время здесь выпало незначительное количество осадков.

В греческом правительстве отметили что страна тратит 85% своих водных ресурсов для орошения полей и нуждается в большем количестве плотин.

Ранее ученые предупредили о наступлении засушливых земель по всему земному шару.