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Ученые рассказали, какой продукт полезен для здоровья мозга женщин

NutriNeuro: употребление яиц повышает беглость речи у женщин

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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что регулярное потребление яиц повышает показатель беглости речи у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience (NutriNeuro).

В исследовании приняли участие 357 мужчин и 533 женщины старше 55 лет. Все испытуемые прошли ряд тестов на оценку когнитивных способностей — памяти, внимания, гибкости ума, беглости речи и других показателей интеллекта. Ученые также попросили добровольцев предоставить информацию о своих заболеваниях, особенностях образа жизни и питания, включая сведения об употреблении яиц.

С помощью методов линейной регрессии исследователи изучили связь между присутствием в рационе яиц и изменениями в когнитивных показателях за четыре года. Анализ показал, что у женщин, регулярно употреблявших в пищу яйца, показатель беглости речи был выше, чем у остальных участников. Однако обилие яиц в рационе существенно не подействовало на другие когнитивные показатели и умственное здоровье мужчин.

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