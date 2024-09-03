Ученые выявили неожиданное преимущество темного шоколада

Темный шоколад может бороться с диабетом второго типа и ожирением благодаря полифенолам — полезным биологически активным соединениям в его составе. Это показало исследование ученых из Технологического института Шибаура, опубликованное в журнале Food Bioscience.

Ученые объяснили, что полифенолы — это природные вещества, которые придают горечь какао и другим продуктам растительного происхождения. Большое количество этих соединений содержится в темном шоколаде. При контакте с рецепторами горького вкуса на языке, известными как T2R, полифенолы запускают цепочку реакций в организме.

Исследователи выяснили, что активация T2R в желудочно-кишечном тракте способствует выработке определенных гормонов. По мнению ученых, именно эти гормоны могут служить защитным барьером от развития сахарного диабета второго типа и лишнего веса.

Ученые добавили, что полезные полифенолы можно найти не только в шоколаде. Этими веществами богаты многие растительные продукты. Полифенолы содержатся в яблоках, ягодах, брокколи, моркови, остром перце, зеленом чае, а также в семенах льна, оливковом масле и овсянке.

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