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Ученые установили, как опухоли поддерживают свою жизнедеятельность

Science: белок p62 помогает опухоли поддерживать свои жизненные процессы

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Международный научный коллектив под руководством Европейского института онкологии установил, что белок p62 поддерживает жизненно важные процессы жизнедеятельности опухолевой клетки, включая метастазирование. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые объяснили, что большинству раковых клеток свойственна хромосомная нестабильность, которая проявляется в частых ошибках во время клеточного деления. Это приводит к «хаосу», способствующему бесконечному самовоспроизведению и устойчивости раковых клеток к внешним воздействиям.

Одним из последствий хромосомной нестабильности является образование микроядер — аномальных структур, находящихся за пределами основного ядра клетки. Они нарушают хромосомную регуляцию и усиливают клеточный хаос.

Оболочка микроядер часто оказывается хрупкой, что делает ДНК подверженной повреждениям и создает условия для дальнейшего опухолевого роста. В ходе нового исследования ученые обнаружили, что особый белок p62, ранее не ассоциировавшийся с хромосомной нестабильностью, активно участвует в этом процессе.

Исследователи установили, что р62 подавляет действие «восстановителей» ядерной оболочки микроядра. Последнее, оставшись беззащитным, разрушается, оставляя содержащиеся в нем хромосомы в состоянии хаоса. Этот процесс усиливает хромосомную нестабильность, которая помогает опухолевым клеткам становиться сильнее, расти, сопротивляться лечению и мигрировать внутри организма.

По словам ученых, это открытие имеет подтверждение в клинической практике. Как показывают анализы, у людей с опухолями, характеризующимися хромосомной нестабильностью и высоким уровнем р62, худшие медицинские прогнозы.

Ранее ученые нашли способ полностью уничтожить клетки рака поджелудочной железы.

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