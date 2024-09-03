На орбиту Земли вывели группу спутников дистанционного зондирования

Китай вывел на орбиту очередную группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-43». Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным агентства, пуск спутников прошел с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань. Ракета-носитель Long March-4B, которая вывела аппараты на орбиту, была запущена в 9:22 по местному времени (4:22 мск).

Нынешний запуск стал 533-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

В июле Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) с помощью модифицированной ракеты CZ-6.

До этого Франция и Китай запустили на орбиту новый спутник в рамках совместной космической миссии по мониторингу космических переменных объектов (SVOM). Аппарат стартовал на борту китайской ракеты Long March 2-C с космической базе в Сичане из провинции КНР Сычуань 22 июня.

Ранее в Китае рассказали о проекте по доставке ресурсов с Луны на Землю.