Ученые выяснили, как возникают огромные золотые самородки в кварцевых жилах

Канадские геологи из Университета Монаша обнаружили связь между землетрясениями и большими золотыми самородками, которые обычно находят в кварцевых жилах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

По словам специалистов, стандартная теория объясняет происхождение скоплений золота прохождением горячих природных растворов через трещины в земной коре. По мере охлаждения жидкостей, частицы золота выделяются и задерживаются в кварце. Однако неясно, откуда берутся крупные золотые самородки, поскольку концентрация драгоценного металла в растворах очень низкая.

Ученые протестировали новую концепцию, связанную с пьезоэлектрическими свойствами кварца. Его кристаллы генерируют электрический заряд под действием физического напряжения.

Исследователи провели эксперимент, призванный воспроизвести условия, в которых кварц может оказаться во время землетрясения. Они погрузили кристаллы кварца в богатую золотом жидкость и создали напряжение с помощью двигателя, имитирующего подземные толчки. После эксперимента образцы кварца исследовали под микроскопом в поисках золотых отложений.

Оказалось, что напряженный кварц не только электрохимически осаждает золото на своей поверхности, но и накапливает золото в виде наночастиц.

Как только на минерале откладывается некоторое количество золота, оно становится точкой фокусировки для дальнейшего роста, эффективно «покрывая» золотые зерна еще большим количеством металла.

Со временем этот процесс может привести к образованию значительных скоплений золота, за которыми охотятся геологи и золотоискатели, отметили ученые.

Ранее российские исследователи создали способ добычи золота с помощью бактерий.