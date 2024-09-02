Российские ученые нашли способ сделать легкий бетон почти вдвое надежнее

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали технологию, повышающую надежность легкого бетона почти в два раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Легкий бетон отличается от обычного меньшей плотностью, что позволяет снизить вес возводимых сооружений. Однако материал теряет в прочности при нагреве выше 200°C.

Специалисты Пермского Политеха предложили решить эту проблему, армировав легкий бетон стальным волокном и нанокремнеземом.

В рамках эксперименты исследователи испытали 36 образцов, разделенных на четыре группы: три смеси с различными сочетаниями армирующих компонентов (стальное волокно, нанокремнезем и оба элемента), а четвертая представляла чистый бетон и служила контрольной пробой. Образцы нагревали в печи до 200, 400 и 550°C.

Тесты показали, что бетон с 1% стального волокна и 3% нанокремнезама оказался на 41% прочнее чистого раствора.

«Благодаря введению стальных волокон и нанокремнезема значительно снижается износ материала. Наличие этого элемента снижает образование микротрещин и улучшает гидратацию, то есть процесс взаимодействия цемента с водой, который приводит к затвердеванию и набору прочности бетона», — рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, оцент кафедры технических дисциплин по направлению «Строительство» Лысьвенского филиала ПНИПУ Александр Сиянов.

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