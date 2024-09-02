Врач рассказала, как нужно питаться для профилактики деменции

Употребление оливкового масла, шпината и капусты в совокупности с отказом от алкоголя снижает риск ухудшения когнитивных способностей. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский доктор Джун Эндрюс, специализирующаяся на исследованиях в области деменции.

По словам эксперта, отсрочить и предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей могут две схемы питания — средиземноморская и MIND диета. Эти типы рациона во многом схожи — они предписывают ограничение алкоголя и фастфуда и увеличение доли растительных продуктов в рационе. Однако, по словам Эндрюс, некоторые виды пищи могут быть особенно полезными для здоровья мозга.

Согласно результатам исследования ученых из Университета Раша, активное потребление шпината, капусты и брокколи на диете MIND может замедлить образование токсичных белковых бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследователи установили, что мозг людей, отдающих предпочтение этим продуктам, был на 19 лет моложе такового у тех, кто ел мало зеленых листовых овощей.

Цельные злаки и бобовые (такие как чечевица и соя), также полезны для сохранения когнитивных функций и здоровья сердца. Это показало исследование 2022 года, в котором приняли участие 92 тысячи взрослых американцев. Кроме того, было обнаружено, что увеличенная доля оливкового масла в рационе коррелировала со снижением риска летального исхода от нейродегенеративных заболеваний на 29%.

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