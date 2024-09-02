Российские ученые нашли дешевый способ продлить срок службы асфальта до 25 лет

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод снижения затрат на производство долговечного дорожного покрытия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты разработали эффективный метод выпуска асфальта с волокнами хризотил-асбеста. Этот материал устойчив к перепадам температур, образованию пустот и трещин, и может повысить срок службы дорог до 25 лет.

Несмотря на достоинства, хризотил-асбестовый асфальт используют сравнительно редко из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают качества дорожного покрытия.

В ПНИПУ испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне с помощью изменения объема подаваемого воздуха в сушильный барабан. Метод совмещает операцию сушки и очистки. Увеличение подачи воздуха ведет к росту скорости его движения внутри сушильного барабана. В поток вовлекаются более крупные волокна, и возрастает количество удаляемых хризотил-асбестовых частиц.

Использование горных пород с включениями хризотил-асбеста позволяет равномерно распределять волокна в структурах без дополнительного смешивания, отметили политехники.

По словам ученых, изобретение специалистов ПНИПУ уже успешно эксплуатируется и может быть использовано на бетонных, асфальтобетонных заводах и других объектах строительства, где предъявляются особые требования по содержанию волокон хризотил-асбеста в составе щебня.

Ранее в Пермском Политехе разработали сверхпрочную асфальтобетонную смесь.