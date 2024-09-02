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Российские ученые нашли дешевый способ продлить срок службы асфальта до 25 лет

В ПНИПУ разработали экономичный метод производства асфальта с хризотил-асбестом

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод снижения затрат на производство долговечного дорожного покрытия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты разработали эффективный метод выпуска асфальта с волокнами хризотил-асбеста. Этот материал устойчив к перепадам температур, образованию пустот и трещин, и может повысить срок службы дорог до 25 лет.

Несмотря на достоинства, хризотил-асбестовый асфальт используют сравнительно редко из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают качества дорожного покрытия.

В ПНИПУ испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне с помощью изменения объема подаваемого воздуха в сушильный барабан. Метод совмещает операцию сушки и очистки. Увеличение подачи воздуха ведет к росту скорости его движения внутри сушильного барабана. В поток вовлекаются более крупные волокна, и возрастает количество удаляемых хризотил-асбестовых частиц.

Использование горных пород с включениями хризотил-асбеста позволяет равномерно распределять волокна в структурах без дополнительного смешивания, отметили политехники.

По словам ученых, изобретение специалистов ПНИПУ уже успешно эксплуатируется и может быть использовано на бетонных, асфальтобетонных заводах и других объектах строительства, где предъявляются особые требования по содержанию волокон хризотил-асбеста в составе щебня.

Ранее в Пермском Политехе разработали сверхпрочную асфальтобетонную смесь.

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