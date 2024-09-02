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Ученые выяснили, как быстро фастфуд вредит сердечно-сосудистой системе

UO: фастфуд наносит вред здоровью сердца и сосудов за три недели

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Depositphotos

Регулярное потребление тортов, чипсов и бургеров повышает уровень холестерина в крови и приводит к нежелательным изменениям в работе сердечно-сосудистой системы за три недели. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (University of Oxford, UO).

В исследовании приняли участие 16 здоровых мужчин. Их разделили на две группы. В течение 24 дней добровольцы из первой группы придерживались диеты с большим количеством насыщенных жиров. Такие жиры полезны в строго ограниченных количествах, их избыточное потребление негативно отражается на здоровье человека. Насыщенными жирами богаты блюда быстрого питания и некоторые обработанные фабричные продукты — кондитерские изделия, бургеры, пицца и чипсы, а также пища с большим количеством сливочного масла.

Ученые обнаружили, что через три недели питания фастфудом у испытуемых снизилась эластичность артерий и повысился уровень «плохого» холестерина НПЛП в крови. Такие изменения выступают главными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также выяснилось, что в течение экспериментального периода добровольцы не набрали вес, но у них на 20% увеличилось количество жира, запасенного в печени. По словам ученых, избыток печеночного жира повышает риск сахарного диабета второго типа.

Исследователи уточнили, что такие патологические изменения в организме могут быть обратимыми при возвращении к здоровому питанию. Оно предполагает увеличение потребления фруктов и овощей и замену насыщенных жиров ненасыщенными. Последние содержатся в орехах, авокадо и оливковом масле.

Ранее выяснилось, что здоровое питание защищает от тревожных расстройств.

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