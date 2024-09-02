В Норвегии нашли моровые избы викингов

При строительстве дороги в центральной Норвегии были найдены три древних мортуария — помещения для погребальных ритуалов. Об этом сообщает Arkeonews.

Постройки датируются 500-950 гг. н.э., и соседствуют с дохристианским кладбищем, найденным в 1996 году. Вероятно, их использовали не для захоронения, а как место для «отдыха» покойников перед погребением. На это указывает отсутствие тел в мортуариях. В Норвегии найдены 12 подобных построек, в Швеции — одна.

В домах были двери, а стены оказались настолько низкими, что входящим пришлось бы присесть, чтобы войти в постройку. Судя по почве у входа в дом, люди часто посещали своих покойников. В постройках археологи обнаружили несколько артефактов, включая гвозди, стрелы и кусочки кости.

Дома покойников, напоминавшие обычные дома, могли отражать веру в то, что покойники продолжали «жить» в своих захоронениях. Подобные обычаи норвежцев описал арабский путешественник и писатель 1-й половины X века.

Ранее в центре Берлина нашли редкий самурайский клинок.