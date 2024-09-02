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В древней гостинице на территории Турции нашли камень-печатку с изображением Афины

Arkeonews: камень-печатку богатого человека с изображением Афины нашли в Турции

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İHA

В руинах Ассоса (Турция) нашли 1700-летний римский камень с изображением богини Афины. Об этом сообщает Arkeonews.

Турецкие ученые проводят раскопки в древнем Ассосе почти 40 лет. Считается, что его основали племена эолийцев с острова Лесбос. В одном из помещений, которое могло служить гостиницей, нашли камень с изображением Афины, которую почитали в Ассосе. Возраст камня составляет от 1600 до 1700 лет.

«Насколько нам известно, такие камни были довольно распространены в римский период, но они также использовались до и после той эры. Мы можем сказать, что оно принадлежало выдающемуся человеку в городе и использовалось в качестве печати», — отметили ученые.

До этого в Турции нашли изображение бегущего дикого осла возрастом около 11 тысяч лет. 20-сантиметровый рисунок был высечен на напольном камне.

Также в стране был обнаружен 1000-летний торговый чек на покупку мебели.

Ранее в центре Берлина нашли редкий самурайский клинок.

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