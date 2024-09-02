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Ученые выяснили, как пережить длительный стресс на работе

Stress and Health: надежда на будущее помогает пережить стресс на работе

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Надежда помогает людям пережить длительный стресс на работе, выяснили ученые. Исследование подчеркивает важность взгляда в будущее, а не жизнь в моменте в трудные времена. Работа опубликована в журнале Stress and Health.

Ученые сравнили два разных подхода к тому, чтобы пережить трудные времена: надежду и осознанность. Первая фокусируется на мыслях о лучшем будущем, а вторая — на жизни здесь и сейчас, на внимании к к настоящему.

В исследовании приняли участие 247 профессиональных музыкантов. Они прошли два опроса с интервалом в месяц в начале пандемии, в сентябре-октябре 2021 года. Анализ показал, что люди, которые были осознанны, были менее счастливы при сильном стрессе на работе. Надежда на будущее смягчала страдания и напряженность людей.

«Есть много дискуссий о преимуществах осознанности, но она создает две проблемы, когда вы переживаете периоды стресса. Во-первых, трудно быть внимательным, когда вы испытываете стресс. Во-вторых, если это действительно трудное время, вы не обязательно хотите слишком много останавливаться на опыте, через который вы проходите», — объяснили авторы.

Ранее ученые выяснили, что препарат Уброгепант позволит людям с мигренью вести нормальную жизнь.

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