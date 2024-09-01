Количество видов рыб под угрозой исчезновения выросло в пять раз, узнали ученые

Французские ученые из института Морского биоразнообразия, эксплуатации и сохранения (MARBEK) в Монпелье выяснили, что количество видов морских костистых рыб под угрозой исчезновения оказалось в пять раз больше предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

Команда проанализировала текущее состояние 13 195 видов морских видов рыб и пришла к выводу, что 1671 (12,7%) из них находится в уязвимом положении. Ранее этот показатель составлял 334 вида (2,5%).

Большинство находящихся под угрозой исчезновения видов рыб имеют небольшой географический ареал, большой размер тела и низкую скорость роста. Риск вымирания также коррелировал с глубиной местообитания и увеличивался для мелководных регионов, таких как Южно-Китайское море, Филиппинское море и море Сулавеси.

Исследователи рекомендовали отдать приоритет по сохранению морской фауны островам Тихого океана и полярным и субполярным регионам Южного полушария, чтобы учесть появляющиеся виды, находящиеся в зоне риска.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания миллионов неизвестных науке видов насекомых.