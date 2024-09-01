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Ученые предупредили о наступлении засушливых земель по всему миру

Science: около 45% суши в мире составляют регионы с нехваткой влаги

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Бельгийские ученые-климатологи из Гентского университета совместно с коллегами из Великобритании и Швейцарии выяснили, что почти половина поверхности суши на Земле сегодня классифицируются как засушливые районы, и их площадь расширяется все быстрее. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

По словам специалистов, пустыни, саванны и другие ландшафты с нехваткой влаги составляют около 45% от общего количества всех земель.

Исследователи оценили процесс саморасширения засушливых земель, отследив движение воздушных масс за последние 40 лет. Активнее всего наступление пустынь идет в Австралии и Евразии.

«Из примерно 5,2 млн квадратных километров влажных земель, которые за последние четыре десятилетия превратились в засушливые, более 40% изменений произошло из-за саморасширения засушливых земель», — отметили авторы отчета.

Количественно оценивая влияние отдаленных реакций растительности на расширение засушливых земель, исследование подчеркивает важность скоординированных усилий по сохранению экосистем в существующих засушливых землях.

В настоящее время команда сосредоточена на разработке стратегий адаптации на суше для предотвращения засух и распространения тепловых волн.

Ранее российские ученые разработали ИИ, предсказывающий засухи на год вперед.

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