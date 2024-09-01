Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Люди с аутизимом обладают уникальными свойствами воображения, выяснили ученые

AutRes: аутисты превосходят обычных людей в способности к мысленному воображению

close
Shutterstock

Французские ученые из Университета Тулузы обнаружили, что люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) часто обладают особыми свойствами мысленного воображения, опережающими силу фантазии людей без РАС. Исследование опубликовано в научном журнале Autism Research (AutRes).

Предыдущие изыскания предполагали, что аутичные люди часто воспринимают мир по-другому и могут иметь улучшенные перцептивные способности, что привело к гипотезе о том, что многие аспекты способностей к созданию ментальных образов также могут быть превосходными.

Команда набрала 44 взрослых с диагностированным РАС в возрасте от 18 до 50 лет, а также 42 человека без особенностей нейроразвития. Им предложили четыре задания на оценку различных стадий ментального воображения: генерация изображений, поддержание зрительных образов, сканирование изображений и мысленное вращение (способность представить объект и вращать его в своем воображении).

В задании по созданию изображения участникам поручили мысленно создать букву на сетке и определить, прошла ли она через определенную точку. И аутичные, и типичные люди показали схожие результаты с точки зрения точности и времени ответа, что указывает на отсутствие существенной разницы в этом аспекте ментального воображения.

Тест на визуальные паттерны, который оценивал способность удерживать визуальные шаблоны в кратковременной памяти, выявил заметную разницу. Участникам кратко показали матрицу, на которой некоторые секции были залиты черным цветом, а затем просили по памяти воспроизвести рисунок. Добровольцы с аутизмом продемонстрировали лучшие результаты, что указывает на более развитую возможность удерживать мысленные образы по сравнению с их нейротипичными коллегами.

Тест сканирования изображений требовал от участников проверки мысленных образов и определения того, указывает ли стрелка на ранее виденную точку. Аутичные участники справлялись с заданием намного быстрее людей без РАС.

В задании на мысленное вращение, которое включало мысленное манипулирование геометрическими фигурами, составленными из кубов, обе группы показали одинаковые результаты с точки зрения точности и времени реакции.

По словам ученых, их результаты доказывают превосходные способности людей с РАС к ментальному воображению по сравнению с нейротипичными сверстниками.

Ранее исследователи выяснили, что популярная ролевая игра «Подземелья и драконы» помогают аутистам развить социальные навыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами