Ученые нашли новый фактор риска болезней сердца и способ защиты от него

Особенность кроветворения — клональный гемопоэз — может быть признана новым фактором риска инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает MedicalXpress.

К известным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относят высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение, курение и малоподвижный образ жизни. Теперь в список могут добавить клональный гемопоэз. Это состояние запускается приобретенными мутациями в стволовых клетках крови.

В новом исследовании ученые выяснили, что клональный гемопоэз напрямую повышает риск атеросклероза — отложения холестериновых бляшек на стенках артерий. Этот процесс повышает риск большинства сердечно -сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

Также ученые показали, что препарат колхицин может смягчить последствия клонального гематопоэза, связанного с приобретенными мутациями в гене TET2. До этого было показано, что мутации в TET2 ускоряют развитие атеросклероза у животных, а колхицин может замедлить его прогрессирование. Также было показано, что при наличии этих мутаций колхицин снижает риск инфаркта миокарда у людей.

Ранее ученые выяснили, что жизнь в шумном районе связана с повышенным риском инфаркта и его осложнений.