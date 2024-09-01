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Ученые выяснили, как сохранить здоровье нервных оболочек в мозге

PNAS: физическая выносливость связана с лучшим здоровьем мозга

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Выносливость при физических нагрузках связана с лучшим здоровьем мозга. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Ученые проанализировали данные 125 участников в возрасте от 22 до 94 лет. Здоровье мозга оценили с помощью МРТ, при этом ученые сосредоточились на содержании миелина в белом веществе мозга. Миелиновая оболочка в нервной системе обеспечивает проводимость электрических сигналов. Его потеря связана с болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и другими формами нейродегенерации.

Выносливость участников определяли по максимальной скорости потребления кислорода тканями во время активности. Чем выше она была, тем больше миелина было в мозге участников. Эта связь была особенно выраженной у людей среднего и старшего возраста.

Ученые отметили, что их исследование показывают только корреляцию, но не причинно-следственную связь. Однако другие работы подтверждают, что физическая активность защищает мозг от нескольких видов повреждения.

«Тем не менее наши результаты показывают, что кардиореспираторная подготовка, вероятно, будет ценным показателем общего здоровья и потенциальной целью для вмешательств, направленных на укрепление здоровья мозга», — пишут авторы.

Ранее ученые выяснили, что молекула-виновник деменции в норме защищает мозг.

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