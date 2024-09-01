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Врач рассказала о профилактике изжоги

Гастроэнтеролог Бережная: для профилактики изжоги нельзя ложиться после еды

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Избежать изжоги помогают вертикальное положение тела, отсутствие переедания и отказ от некоторых продуктов. Об этом «Радио 1» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«Между пищеводом и желудком нет никакого сфинктера, нет мышечного кольца, которое бы закрывало. Именно вертикализация положения тела позволяет нам таким образом не иметь частых забросов из желудка в пищевод», — объяснила врач.

Когда кислое содержимое желудка попадает в пищевод, может возникнуть изжога и даже резкий спазм, когда человек не может ничего проглотить. Частая изжога приводит к опасному воспалению пищевода.

Главная причина изжоги — переедание. Например, человек не ел весь день, а вечером поужинал и сразу принял горизонтальное положение.

Также изжогу могут вызывать определенные продукты. Часто у людей наблюдается реакция на молочные продукты или алкоголь с жирной пищей. Чтобы выявить продукт, вызывающий дискомфорт, нужно завести пищевой дневник. Можно разделить листочек на две части: слева записывать все съеденное и время приема пищи, а справа — свои ощущения.

Также изжогу может провоцировать стресс, добавила врач. При частом дискомфорте нужно обратиться к врачу, поскольку изжога может быть признаком опасных заболеваний.

Ранее врач рассказала о признаках застоя желчи.

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