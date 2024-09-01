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Две-три порции пива в неделю повышают риск болезни суставов, выяснили ученые

Daily Mail: две-три порции пива в неделю связаны с повышением риска подагры на 18%

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Shutterstock

Одна пинта (568 мл) пива в день может повышать риск подагры на 60%. При этом заболевании в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты, возникают воспаление и боль. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные 400 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. За пациентами наблюдали в среднем 13 лет. Мужчины, которые выпивали пинту пива в день, на 60% чаще страдали от подагры. У женщин риск повышался на 60%.

У тех, кто употреблял более семи пинт в неделю, риск более чем удвоился. Две-три пинты в неделю связали с повышением риска на 18%. Бокал красного вина в день увеличивал вероятность развития подагры у мужчин на 12 %. Белое вино и шампанское также слегка повысили риск подагры у обоих полов.

Подагра была известна как «болезнь королей», потому что она поражала мужчин среднего возраста и была связана со злоупотреблением жирной едой и вином. Теперь красное мясо, сахара и вино стали доступнее, и заболеваемость подагрой выросла.

Заболевание вызывает воспаление в суставах (в основном ног) из-за накопления кристаллов мочевой кислоты или ее солей. Соли мочевой кислоты образуются в организме при расщеплении пурина — вещества, которым богато красное мясо.

Исследование доказывает, что потребление алкоголя должно быть сведено к минимуму для профилактики подагры независимо от пола, подчеркнули ученые.

Ранее ученые выяснили, как умеренное потребление алкоголя влияет на людей старше 60 лет.

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