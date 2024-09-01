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Врач предупредила о возможном вреде продуктов с эмульгаторами

Daily Mail: продукты с эмульгаторами могут повышать риск рака кишечника

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Depositphotos

Пищевые добавки эмульгаторы из готовой еды повреждают кишечник, вызывая воспаление и повышая риск развития рака. Об этом в подкасте ZOE рассказала доктор Федерика Амати из Королевского колледжа Лондона. Ее слова приводит Daily Mail.

Эмульгаторы добавляются в пищу, чтобы предотвратить расслоение жиров и воды. Это улучшает текстуру и внешний вид пищи (например, йогуртов) и увеличивает срок годности пищи. Однако чрезмерное потребление этих веществ может разрушить защитный слой слизи, выстилающий кишечник. В результате в нем размножаются вредные бактерии и возникает воспаление — фактор риска развития рака.

Эксперименты, проведенные на животных, подтверждают, что эмульгаторы могут повысить риск рака кишечника. Однако исследования на людях противоречивы, а полученные на животных результаты нельзя переносить на человека.

Также неизвестно, какое количество эмульгаторов вредит организму. Однако одно исследование людей из Великобритании, Ирландии и Франции обнаружило, что многие превышают допустимую суточную дозу некоторых эмульгаторов.

Ранее эмульгаторы связали с повышенным риском диабета.

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