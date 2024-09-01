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Названа фатальная ошибка при лечении кашля у детей

Врач Цап: совмещение противокашлевых и средств разжижения мокроты опасно

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Муколитические (разжижающие мокроту) и противокашлевые препараты нежелательно совмещать при лечении кашля у детей. Это может привести к удушью, рассказала «Газете.Ru» врач-отоларинголог СМ-Клиники Дарья Цап.

Средства от кашля, в том числе и сиропы, разделяют на противокашлевые и муколитические. Первые – воздействуют на кашлевой центр в коре головного мозга и кашлевые рецепторы, блокируя позывы к кашлю. Муколитики разжижают слизь в глотке и стимулируют отхождение мокроты. Некоторые препараты этой группы также снимают отек в слизистой оболочке бронхов.

«Важно учитывать, что совмещать противокашлевые препараты и муколитики нельзя. В этом случае мокрота будет разжижаться, но откашлять ее ребенок не сможет – из-за блокировки кашлевого рефлекса. В результате слизь начнет копиться в бронхолегочных путях. Кроме того, не стоит давать муколитики детям до шести лет. В силу строения ЛОР-органов и дыхательных путей при разжижении слизи ребенок может начать еще сильнее захлебываться собственными выделениями», – рассказала врач.

По словам врача, среди родителей популярно мнение, что сухой кашель сначала непременно нужно перевести в мокрый, а уже затем заниматься удалением мокроты.

«Эта схема лечения далеко не всегда оправдана. Особенно – с детьми и подростками старше 12 лет. У них чаще встречается сухой кашель, в основном – при вирусных инфекциях или гастроэзофагеальном рефлюксе. В этом случае кашель лучше сразу блокировать в зачатке, а не переводить во влажное состояние. По факту – это лишняя «двойная работа», – рассказала специалист.

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