Названы препараты, дающие нагрузку на сердце

Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут вызвать противоопухолевые лекарства, антибиотики, средства для лечения аритмий и другие кардиологические препараты, мочегонные, противовирусные для лечения ВИЧ, антидепрессанты, оральные контрацептивы, препараты для снижения веса и противовоспалительные. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач кардиолог-аритмолог, член Российского и Европейского общества кардиологов Анна Пивенштейн.

В число побочных эффектов входят влияние на давление, частоту сердечных сокращений, провокация аритмий, сердечная недостаточность, инсульт и инфаркт, провокация развития атеросклероза, тромбозы и другие.

«Лидеры по наличию потенциальных сердечно-сосудистых побочных эффектов - противоопухолевые лекарства. Разные группы могут вызвать разные эффекты. Наибольшей кардиотоксичностью в плане риска развития сердечной недостаточности обладают лекарства из группы антрациклинов, например старый противоопухолевый препарат доксорубицин. При терапии этими препаратами, а так же после неё пациента должен наблюдать не только онколог, но и кардиолог», – рассказала врач.

К повышению артериального давления могут приводить оральные контрацептивы, препараты для снижения веса, например сибутрамин. Также побочными эффектами со стороны сердца могут обладать некоторые антидепрессанты.

«Кардиологические» препараты могут подходить не всем пациентам или иметь избыточные эффекты на гемодинамику и побочные «сердечные эффекты». Здесь и препараты для лечения аритмий - соталол, кордарон. Также негативно влияют на сердце и некоторые антибиотики, например азитромицин, часть групп мочегонных препаратов, противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции и другие», – заключила Пивенштейн.

Однако далеко не у каждого человека разовьются потенциально возможные негативные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы.

«Если у вас в терапии есть препараты из перечисленных групп и их рекомендовал вам врач, то ни в коем случае не отменяйте их самостоятельно. По поводу всех сомнений советуйтесь с лечащим врачом. Тот факт, что у препарата есть потенциальный побочный эффект, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, не говорит о том, что его нельзя принимать. Врачи взвешивают за и против, оценивая при выборе терапии пользу и риск для каждого пациента», – подчеркнула специалист.

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