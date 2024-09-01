Врач рассказала о признаках скрытой гипертонии

Скрытой гипертонией называют состояние, при котором артериальное давление человека нормальное в кабинете врача и повышенное в обычной жизни. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

У многих людей артериальное давление повышается во время приема у врача. Но возможно и обратное: давление нормальное в кабинете и высокое в обычной жизни. В этом случае говорят о скрытой, или маскированной гипертонии. Это состояние опасно, так как человеку могут не назначить необходимые ему лекарства для снижения давления.

Чтобы распознать заболевание, можно измерять давление утром и вечером в течение недели. Давление выше 135/85 мм рт. ст. может указывать на наличие скрытой гипертонии.

Часто болезнь никак не проявляется, но возможны головная боль, (особенно утром или после физической нагрузки), шум в ушах, одышка и быстрая утомляемость.

«Без коррекции скрытая гипертония повышает риск развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт и инфаркт», — предупредила Демьяновская.

Высокое давление приводит к необратимым изменениям в сосудах, сердце, почках, на глазном дне и в других органах, отметила невролог.

Ранее врач назвал препараты, повышающие риск образования тромбов.