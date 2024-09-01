проект

>

Врач рассказала о признаках скрытой гипертонии

Невролог Демьяновская: кровяное давление может искажаться в кабинете врача

close
Me dia/Shutterstock/FOTODOM

Скрытой гипертонией называют состояние, при котором артериальное давление человека нормальное в кабинете врача и повышенное в обычной жизни. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

У многих людей артериальное давление повышается во время приема у врача. Но возможно и обратное: давление нормальное в кабинете и высокое в обычной жизни. В этом случае говорят о скрытой, или маскированной гипертонии. Это состояние опасно, так как человеку могут не назначить необходимые ему лекарства для снижения давления.

Чтобы распознать заболевание, можно измерять давление утром и вечером в течение недели. Давление выше 135/85 мм рт. ст. может указывать на наличие скрытой гипертонии.

Часто болезнь никак не проявляется, но возможны головная боль, (особенно утром или после физической нагрузки), шум в ушах, одышка и быстрая утомляемость.

«Без коррекции скрытая гипертония повышает риск развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт и инфаркт», — предупредила Демьяновская.

Высокое давление приводит к необратимым изменениям в сосудах, сердце, почках, на глазном дне и в других органах, отметила невролог.

Ранее врач назвал препараты, повышающие риск образования тромбов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами