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Ученые нашли связь между ростом человека и риском развития рака

The Conversation: высокие люди чаще болеют раком толстой кишки и других органов

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Freepik.com

Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что высокие люди больше подвержены риску развития некоторых видов рака. Об этом сообщает научный портал The Conversation.

Выводы специалистов основаны на данных Всемирного фонда исследований рака и ряде исследований.

Согласно статистике, у высоких людей чаще диагностируют рак поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников, предстательной железы, почек, кожи (меланому) и молочной железы.

Предыдущие изыскания показали, что, начиная с определенного момента, каждые 10 сантиметров роста повышают риск развития рака примерно на 16%. В перспективе это означает, что если примерно 45 из 100 тыс. женщин среднего роста (165 сантиметров) заболевают раком каждый год, то среди их сверстниц ростом 174 сантиметра показатель составит 52 на 100 тыс., или семь дополнительных случаев.

У ученых нет точного объяснения причин связи между риском рака и ростом. Одна из гипотез предполагает, что у высоких людей больше клеток в организме. Рак развивается из-за накопления генетических повреждений, которые могут возникнуть в клетке при ее делении.

Другая теория заключается в том, что существует общий фактор, который делает людей выше ростом, а также увеличивает риск заболевания раком.

Одной из возможностей служит гормон, называемый инсулиноподобным фактором роста 1 (ИФР-1). Этот гормон помогает детям расти, а затем играет важную роль в управлении ростом и делением клеток у взрослых.

Некоторые исследования показали, что люди с более высоким уровнем ИФР-1, чем в среднем, имеют более высокий риск развития рака груди или простаты.
Вероятно, роль играют оба объяснения, считают ученые.

По словам специалистов, высокий рост незначительно повышает риск развития рака. Его можно снизить, придерживаясь здоровой диеты, регулярно занимаясь спортом, контролируя свой вес, бросив курить и с осторожностью проводя время под прямыми лучами солнца.

Ранее врач назвала главную причину рака шейки матки.

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