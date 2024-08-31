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Ученые назвали главный фактор захватывающего сюжета или сценария

SciAdv: резкие повороты сюжета делают истории незабываемыми и успешными

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Канадские ученые из Университета Торонто создали метод, позволяющий предсказать успех сюжета или сценария. Ключевым фактором оказалось обилие крутых поворотов в повествовании. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила около 30 тыс. телешоу, фильмов, романов и презентаций идей для сбора денег с помощью народного финансирования. Затем они использовали метод вычислительной лингвистики, сочетающий способы компьютерных наук и языкового анализа.

По словам ученых, наиболее успешными повествованиями во всех видах медиа оказались сюжеты с большим количеством поворотных моментов — ситуаций, в которых общий расклад менялся с положительного на отрицательный, и наоборот.

Фильмы и телесериалы с большим количеством поворотных моментов имели более высокий рейтинг на популярном рейтинговом сайте IMDb. Книги с частыми драматическими перепадами загружали вдвое чаще произведений с более ровной подачей сюжета. Презентации идей с захватывающими перипетиями на 39% чаще достигали цели по сбору средства на воплощение проекта.

По словам ученых, их открытие поможет авторам создавать более интересные истории, а также даст понимание того, как повествование мотивирует, информирует, обучает и вдохновляет людей.

Ранее исследователи выяснили, что любители сериалов чаще склонны к одиночеству.

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