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Российские ученые нашли способ вдвое улучшить качества стекла

В ПНИПУ увеличили прочность и прозрачность стекол с помощью отходов горнодобычи

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University of Birmingham

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод улучшения качества производимого стекла. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Для улучшения характеристик стекла при его изготовлении существуют два важных процесса: осветление и гомогенизация. Первый связан с удалением пузырьков газов и твердых примесей из стекломассы для повышения ее прозрачности. Второй обеспечивает однородность и равномерность физических и оптических свойств материала.

Специалисты Пермского Политеха получили смесь солей (NH4)2 SO4 и Li2СО3 – непрерывные ускорители варки силикатных стекол в широком диапазоне температур. Они упрощают процессы осветления и гомогенизации расплава. Также исследователи впервые применили осадок – продукт очистки кислых шахтных вод в области стекловарения.

Шахтные воды образуются как побочный продукт горнодобывающей промышленности. Они вымывают тяжелые металлы, которые могут нанести вред экосистемам.

По словам ученых, у стекла, изготовленного с помощью нового изобретения, повышена проницаемость для ультрафиолетовых лучей, стойкость к щелочам, кислотам и растрескиванию, а также увеличенная прочность в 1,5-2 раза.

Ранее российские ученые повысили пищевую ценность растений с помощью полезных бактерий.

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