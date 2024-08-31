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Врач назвал признаки рака полости рта

The Conversation: доброкачественные язвы во рту заживают за три недели

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Shutterstock/Nestor Rizhniak

Если язвы во рту не заживают в течение более трех недель, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить рак полости рта. Об этом The Conversation рассказал врач Дэн Баумгардт.

Язвы во рту могут возникнуть из-за болезни Крона и целиакии. Эти аутоиммунные заболевания приводят к воспалению в кишечнике и могут сопровождаться болью в животе. Но чаще встречается другой тип язв на слизистых рта — это афты. Обычно они возникают на языке, деснах или оболочке ротовой полости. Круглые или овальные, с красной каймой, сначала они имеют желтый цвет, а затем становятся сероватыми.

Точные причины возникновения афт неизвестны. Гипотезы включают физическое повреждение от укуса внутренней поверхности щеки или языка, а также колебания гормонов, дефицит витаминов и минералов или стресс.

Полезно избегать пряной, соленой или кислой пищи, которая может быть раздражителем. Сократить срок заживления могут безрецептурные наружные средства. Важно, чтобы афты зажили в течение трех недель. Если они сохраняются дольше, находятся вблизи задней части горла или имеют диаметр более одного сантиметра, нужно обратиться к стоматологу или терапевту, чтобы исключить рак полости. Другие его симптомы включают обесцвеченные участки, новообразования во рту или горле. Они могут вызвать трудности при глотании или речи и хриплый голос, среди прочего. Кровоточащие язвы могут быть признаками рака или инфекции.

Ранее врач назвала признаки застоя желчи.

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