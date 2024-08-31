Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые: на 10 тысяч доноров почки приходится менее одного летального исхода

JAMA: с 2013 года произошло лишь пять летальных исходов среди доноров почки в США

close
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Анализ данных, собранных в течение 30 лет, показал, что для доноров почки риск летального исхода после операции по изъятию органа невысок. Результаты опубликованы в журнале JAMA.

Ученые проанализировали данные 164 тысяч пациентов, которые пожертвовали почку в период с 1993 по 2022 годы. Было зарегистрировано 36 летальных исходов. Это означает, что на 10 тысяч доноров в течение трех месяцев после операции пришлось менее одного летального исхода. При этом с 2013 года произошло лишь пять летальных исходов. Авторы работы связывают это с внедрением новых хирургических методик.

Предыдущие оценки использовали менее актуальные данные. Они показывали, что на 10 тысяч доноров приходятся три летальных исхода. Новый анализ показал, что донорство почки даже более безопасно, чем считалось.

Ученые отметили, что есть другие риски. В основном они связаны с вероятностью отказа единственной почки пациента. Абсолютный риск невысок и им можно управлять, поддерживая оптимальный вес, здоровый образ жизни и избегая гипертонии. Также в США доноры почки при возникновении проблем с ней сами получают донорский орган в приоритетном порядке.

Ранее британец похудел на 106 кг, чтобы подарить больной сестре почку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами