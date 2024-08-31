Врач перечислил правила работы в огороде для сохранения здоровья

Чтобы труд в огороде приносил пользу, а не вред, необходимо помнить и следить за несколькими важными аспектами. Например, при заболеваниях суставов важно не работать в огороде более трех-четырех часов, рассказал «Газете.Ru» невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

«Длительное нахождение на коленях, особенно на сырой и холодной земле, может обострить заболевания суставов. Поэтому не усердствуйте — ограничьтесь 3-4 часами работы в день. При подъеме тяжестей наклоняйтесь вперед, сгибайте ноги в коленях и приседайте, чтобы основная нагрузка приходилась на ноги, а не на спину. Распределяйте груз симметрично. Если у вас варикоз, используйте эластичные бинты или ортопедические чулки», – рассказал врач.

Если поставлен диагноз артериальная гипертензия, то прополка грядок и длительное нахождение в согнутом положении могут спровоцировать гипертонический криз, особенно в жаркую погоду.

«Избегайте резких движений, выпрямляясь постепенно, чтобы не закружилась голова. При появлении таких симптомов, как шум в ушах, головокружение, резкая головная боль, мушки перед глазами, колющие боли за грудиной, внезапная слабость или тошнота, необходимо немедленно прекратить работу и сделать перерыв. Эти признаки могут свидетельствовать о резком повышении давления и риске более серьезных осложнений, таких как инсульт или инфаркт», – посоветовал Галкин.

Чтобы минимизировать нагрузку на спину и не допустить перегрузки сосудистой системы, лучше работать на коленях, подложив что-нибудь удобное. Грядки рекомендуется делать высокими и узкими, чтобы не приходилось сильно наклоняться.

«Перед началом работы на грядках проведите небольшую разминку. Простые упражнения помогут подготовить мышцы и сосуды к нагрузке. Работайте в огороде не более 30 минут подряд, затем делайте перерывы и меняйте положение тела или вид деятельности. Однообразные движения могут привести к перенапряжению сухожилий и связок. Не забывайте разминать затекшие суставы и спину в перерывах», – заключил специалист.

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