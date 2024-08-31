Врач рассказала, как сохранить зрение до старости

Сохранить зрение до старости помогают снижение нагрузки на глаза, защита от солнечного излучения, правильное питание, отказ от курения и регулярное посещение офтальмолога. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог сети «Клиника Фомина» в Сочи Татьяна Честнова.

«Гимнастика для глаз малоэффективна. Лучшее упражнение для глаз — это отвлечься и поморгать. Есть правило «20-20-20»: каждые 20 минут при работе за компьютером, чтении или во время занятий с мелкими объектами (бисер, вышивка, алмазная мозаика) нужно 20 секунд смотреть на объект на расстоянии 20-ти шагов и более. Еще можно 20 раз хорошо поморгать во время перерыва, но не тереть глаза руками, это небезопасно», — объяснила врач.

Работать нужно при хорошем освещении, чтобы избежать излишнего напряжения глаз. Доказано, что длительное нахождение в темном помещении негативно сказывается на зрении, подчеркнула офтальмолог.

«На улице важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения. Носите солнцезащитные очки с УФ-фильтром (UV400), кепки, шляпы с широкими полями. Хрусталик мутнеет в том числе под действием уф-лучей, поэтому солнцезащитные очки снижают риск катаракты», — рассказала Честнова.

Также важно отказаться от курения: оно повышает риск развития возрастной макулярной дегенерации, катаракты, вызывает синдром сухого глаза. В диете должны присутствовать овощи и фрукты ярких цветов, особенно полезны для глаз зеленые и оранжевые. Необходимо поддерживать здоровый вес и избегать повышение давления, так как эти факторы могут ухудшить состояние сетчатки.

«Не купайтесь в море или бассейне в мягких контактных линзах. Есть большой риск заболеть конъюнктивитом или более серьезным заболеванием — акантамебным кератитом, который очень долго и плохо лечится. Также важно избегать травм глаза. Защитные очки при работе с опасными инструментами необходимы, даже если вы просто решили постричь лужайку у дома», — предупредила врач.

Людям до 40 лет нужно посещать офтальмолога каждые два года, а после этого возраста — ежегодно, даже если нет проблем со зрением. Ранняя диагностика заболеваний глаз может предотвратить развитие серьезных проблем в будущем.

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