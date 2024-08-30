Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Особые препараты против диабета могут снизить риск деменции на 35%

BMJ: у диабетиков, принимавших ингибиторы SGLT-2, риск деменции на 35% ниже

close
Depositphotos

Лекарства против диабета 2-го типа из класса ингибиторов SGLT-2 могут снизить риск деменции на 35% при длительном использовании. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Авторы проанализировали информацию о 220 тысячах людей из корейской базы данных. Все они находились в возрасте от 40 до 69 лет и у них был диагностирован диабет 2-го типа. На момент начала наблюдения у них не было деменции. Одна половина принимала ингибиторы SGLT-2, вторая — ингибиторы DPP-4. Данные каждого человека из первой группы сравнили с данными пациента того же возраста, пола и здоровья из второй.

За время исследования деменцию выявили у 1200 пациентов. В группе ингибиторов SGLT-2 заболевших было меньше, чем в группе ингибиторов DPP-4: 0,22 на 100 человек против 0,35 на 100 человек.

Это означает снижение риска на 35%. При этом риск болезни Альцгеймера был снижен на 39%, а риск сосудистой деменции — на 52%.

Ученые подчеркнули, что их исследование было наблюдательным, а потому не может доказать причинно-следственную связь. Подтвердить результаты могут рандомизированные исследования, в которых пациентов случайным образом распределят в группы для получения одного из препаратов или плацебо.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами