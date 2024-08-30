Особые препараты против диабета могут снизить риск деменции на 35%

Лекарства против диабета 2-го типа из класса ингибиторов SGLT-2 могут снизить риск деменции на 35% при длительном использовании. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Авторы проанализировали информацию о 220 тысячах людей из корейской базы данных. Все они находились в возрасте от 40 до 69 лет и у них был диагностирован диабет 2-го типа. На момент начала наблюдения у них не было деменции. Одна половина принимала ингибиторы SGLT-2, вторая — ингибиторы DPP-4. Данные каждого человека из первой группы сравнили с данными пациента того же возраста, пола и здоровья из второй.

За время исследования деменцию выявили у 1200 пациентов. В группе ингибиторов SGLT-2 заболевших было меньше, чем в группе ингибиторов DPP-4: 0,22 на 100 человек против 0,35 на 100 человек.

Это означает снижение риска на 35%. При этом риск болезни Альцгеймера был снижен на 39%, а риск сосудистой деменции — на 52%.

Ученые подчеркнули, что их исследование было наблюдательным, а потому не может доказать причинно-следственную связь. Подтвердить результаты могут рандомизированные исследования, в которых пациентов случайным образом распределят в группы для получения одного из препаратов или плацебо.

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