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Названы препараты, повышающие риск образования тромбов

Флеболог Сорокваша назвал пять групп препаратов, повышающих тромбообразование

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Гормональные и стероидные лекарства, средства против анемии, некоторые противоопухолевые, а также антипсихотические препараты повышают риск образования тромбов. Об этом «Газете.Ru» рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог клиники DocMed Илья Сорокваша.

«Гормональные контрацептивы, содержащие эстроген, — один из наиболее известных типов препаратов, связанных с повышенным риском тромбоза. Особенная осторожность необходима женщинам старше 35 лет, курящим или имеющим предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Гормонозаместительная терапия (ГЗТ), применяемая для облегчения симптомов менопаузы, также может увеличить вероятность образования тромбов, особенно при длительном использовании и в сочетании с другими факторами риска», — рассказал Сорокваша.

Длительный прием стероидных препаратов (преднизолона и других глюкокортикостероидов) может повышать риск тромбозов, особенно при высоких дозах.

Свертываемость крови повышают также некоторые противоопухолевые препараты, в том числе химиотерапевтические. К ним относятся лекарства класса СЕРМ (Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов), — например, Тамоксифен для лечения и профилактики рака молочной железы.

«Эритропоэтины, используемые для лечения анемии, стимулируют производство красных кровяных клеток и могут увеличить риск тромбоза, особенно при неправильном дозировании. Транексамовая кислота эффективна для лечения и профилактики кровотечений, но одновременно повышает риск тромбозов», — перечислил врач.

Некоторые антипсихотические средства также связываются с повышенным риском тромбообразования, особенно при длительном приеме. Препараты циклоспорин и такролимус для предотвращения отторжения трансплантата могут увеличить риск тромбообразования, добавил Сорокваша.

Образование тромбов (сгустков крови в сосудах) может привести к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому важно обсуждать любые применяемые лекарства с врачом, чтобы оценить индивидуальные риски и принять меры для их снижения.

«Важно регулярно проходить медицинские обследования и сообщать врачу о любых тревожных симптомах для своевременного предотвращения осложнений», — заключил врач.

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