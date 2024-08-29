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В США рассказали о контактах с Россией по вопросу мусора в космосе

Пентагон: США уведомляют Россию и КНР об опасности космического мусора

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Leonhard Foeger/Reuters

Глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг заявил, что американская сторона уведомляет Российскую Федерацию и Китай о мусоре в космическом пространстве, который потенциально может угрожать их спутникам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы спутники сталкивались с обломками и создавали еще больше мусора, и поэтому мы считаем, что это действительно важно, и у нас есть набор ответственных действий, которым мы следуем каждый день», — сказал генерал.

По его словам, Россия и КНР делают то же самое и уведомляют Соединенные Штаты об угрозах в космическом пространстве.

В июне сообщалось, что американские ученые из Университета Южной Калифорнии изучили связь между космическим мусором и состоянием озонового слоя Земли, защищающего жизнь на планете от солнечного ультрафиолета.

До этого стало известно, что старый советский спутник серии «Космос» разрушился на высоте 1400 км над Землей при столкновении с космическим мусором.

Ранее сообщалось, что пробывший три года в космосе мусор с МКС рухнул на крышу дома в США.

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