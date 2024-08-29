Врач рассказал, как правильно выбрать матрас и подушку для сна

Наиболее правильной и безопасной для здоровья позой во время сна считается сон на спине с поддержкой головы и шеи на средней по высоте и жесткости подушке. Матрас же должен быть жестким или полужестким, чтобы поддерживать позвоночник в естественном положении, не создавая излишнего давления на отдельные участки тела. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

«Многие люди любят спать на высокой подушке, но так ли это полезно для здоровья? Высокая подушка действительно может негативно сказаться на состоянии организма. Если голова находится выше уровня спины, это оказывает неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды, ухудшая отток крови от головного мозга во время сна», – рассказал врач.

В результате мышцы шеи пережимаются, находятся в постоянном напряжении и спазме. Это может привести к ощущению скованности шеи по утрам, головным болям и даже к развитию хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Слишком мягкий матрас может не обеспечивать достаточной поддержки для позвоночника, что приведет к неправильному положению тела во время сна. Это может вызвать боли в спине. Лучше отдавать предпочтение жестким или полужестким матрасам для правильной поддержки позвоночника», – рассказал врач.

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