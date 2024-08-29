проект

>

Врач рассказал, как правильно выбрать матрас и подушку для сна

Врач Галкин: подушка для сна должна быть средней по высоте и жесткости

close
100%
Shutterstock

Наиболее правильной и безопасной для здоровья позой во время сна считается сон на спине с поддержкой головы и шеи на средней по высоте и жесткости подушке. Матрас же должен быть жестким или полужестким, чтобы поддерживать позвоночник в естественном положении, не создавая излишнего давления на отдельные участки тела. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

«Многие люди любят спать на высокой подушке, но так ли это полезно для здоровья? Высокая подушка действительно может негативно сказаться на состоянии организма. Если голова находится выше уровня спины, это оказывает неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды, ухудшая отток крови от головного мозга во время сна», – рассказал врач.

В результате мышцы шеи пережимаются, находятся в постоянном напряжении и спазме. Это может привести к ощущению скованности шеи по утрам, головным болям и даже к развитию хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Слишком мягкий матрас может не обеспечивать достаточной поддержки для позвоночника, что приведет к неправильному положению тела во время сна. Это может вызвать боли в спине. Лучше отдавать предпочтение жестким или полужестким матрасам для правильной поддержки позвоночника», – рассказал врач.

Ранее врач рассказала, какие ощущения пациенты путают с головокружением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами