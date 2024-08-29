Врач рассказал, чем опасно детское плоскостопие

Детское плоскостопие без должного лечения может привести к нарушению кровообращения и появлению головных болей, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

Опасность плоскостопия в том, что оно запускает «порочный круг», усугубляя сколиоз – еще одну распространенную среди школьников проблему, – который, в свою очередь, усиливает степень плоскостопия.

«Оно также провоцирует рост косточек на ногах, боли в суставах, повышается риск вывихов, а ноги быстрее устают. В попытке избежать болей ребенок меняет походку, и, если проблемой не заниматься, она приводит к распространению боли и ограничению подвижности в тазобедренных суставах, страдает поясница и спина. Все это может привести к искривлению позвоночника, есть риск нарушения кровообращения, которое, в свою очередь, приводит к головным болям и прочим неврологическим проблемами. Так что плоскостопие гораздо менее безобидно, чем многие привыкли считать», – отметил врач.

Проблемы опорно-двигательной системы – одни из самых частых среди школьников, особенно в возрасте 15-17 лет.

«Порядка половины подростков страдают плоскостопием. Поставить этот диагноз можно не ранее пяти лет, когда стопы окончательно сформировались. С этого же возраста специалисты рекомендуют использовать ортопедические стельки, чтобы предотвратить возможные проблемы или скорректировать уже имеющиеся. Причем использовать их надо постоянно – не только на улице, но и дома. Стелька, снимая часть нагрузки, позволяет меньше уставать и «разгружает» позвоночник», – рассказал врач.

Ранее врач назвал самую частую ошибку при лечении головокружений.