проект

>

Врач рассказал, чем опасно детское плоскостопие

Врач Бацаленко: детское плоскостопие может привести к головным болям

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Детское плоскостопие без должного лечения может привести к нарушению кровообращения и появлению головных болей, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

Опасность плоскостопия в том, что оно запускает «порочный круг», усугубляя сколиоз – еще одну распространенную среди школьников проблему, – который, в свою очередь, усиливает степень плоскостопия.

«Оно также провоцирует рост косточек на ногах, боли в суставах, повышается риск вывихов, а ноги быстрее устают. В попытке избежать болей ребенок меняет походку, и, если проблемой не заниматься, она приводит к распространению боли и ограничению подвижности в тазобедренных суставах, страдает поясница и спина. Все это может привести к искривлению позвоночника, есть риск нарушения кровообращения, которое, в свою очередь, приводит к головным болям и прочим неврологическим проблемами. Так что плоскостопие гораздо менее безобидно, чем многие привыкли считать», – отметил врач.

Проблемы опорно-двигательной системы – одни из самых частых среди школьников, особенно в возрасте 15-17 лет.

«Порядка половины подростков страдают плоскостопием. Поставить этот диагноз можно не ранее пяти лет, когда стопы окончательно сформировались. С этого же возраста специалисты рекомендуют использовать ортопедические стельки, чтобы предотвратить возможные проблемы или скорректировать уже имеющиеся. Причем использовать их надо постоянно – не только на улице, но и дома. Стелька, снимая часть нагрузки, позволяет меньше уставать и «разгружает» позвоночник», – рассказал врач.

Ранее врач назвал самую частую ошибку при лечении головокружений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами