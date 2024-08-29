Россиянам рассказали о признаках рака желудка

Потеря веса и кислая отрыжка могут быть признаками рака желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко.

«По симптомам рак желудка похож на язву желудка и гастрит: могут наблюдаться боли в области желудка во время приема пищи, отрыжка тухлым или кислым, снижение веса, кровотечение из желудка, которое проявляется рвотой в виде кофейной гущи и стулом в виде дегтя. При наличии данных жалоб в обязательном порядке делается фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией (забором ткани желудка для анализа в лаборатории) подозрительных участков желудка. При наличии язвы желудка или полипа также обязательна биопсия», — рассказала Пащенко.

Пик заболеваемости раком желудка приходится на возраст 50-59 лет, возможен и у лиц молодого возраста. К его факторам риска относятся курение, нерегулярное питание, преобладание в пище животных жиров, соли, большого количества пряностей, пережаренных продуктов, переедание, плохое пережевывание пищи.

«Диагностика рака желудка на ранних стадиях с последующим оперативным лечением приводит к полному излечению. Основным методом лечения рака желудка является операция: проводится частичная резекция желудка или полное удаление желудка в зависимости от стадии заболевания и расположения опухоли. Современная хирургическая тактика не приводит к инвалидизации и незначительно снижает качество жизни больного», — подчеркнула врач.

Ранее врач рассказала, что гастрит может не сопровождаться болью.