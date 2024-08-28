проект

>

Врач рассказала, как по глазам отличить истинное головокружение от психогенного

Врач Шаповалова: реальное головокружение всегда сопровождается движением глаз

close
100%
Depositphotos

Существует две большие группы головокружений: системные (или истинные) и несистемные, или психогенные. Отличить истинное головокружение можно по непроизвольному движению глаз, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство, — в этом случае головокружение называют психогенным. В этом случае пациенты не испытывают ощущения вращения комнаты вокруг себя, но жалуются на постоянное внутреннее ощущение шаткости, будто их заносит в сторону. Но при этом, когда их просишь пройтись по кабинету, они идут ровно.Отличить истинное головокружение от несистемного можно по глазам», – рассказала врач.

Реальное головокружение всегда сопровождается непроизвольным движением глаз.

«Это называется нистагм. Нам кажется, что предметы кружатся, именно за счет этого самого движения глаз. По характеру этих движений врач может определить, поражен вестибулярный аппарат или головной мозг», – отметила специалист.

Подробнее о том, почему возникает головокружение, как понять по глазам, что у человека кружится голова, и какими препаратами нужно и не нужно лечить этот недуг, – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

Ранее врач назвала опасность детских растительных сиропов от кашля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами