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Врач рассказала, какие ощущения пациенты путают с головокружением

Врач Шаповалова: истинное головокружение часто путают с шаткостью и тошнотой

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Tunatura/Shutterstock

Пациенты часто по-разному описывают состояние головокружения и иногда понимают под ним совсем другие состояния: тошноту, шаткость, бросание из стороны в сторону, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Головокружение — это ощущение вращения человека в пространстве или окружающих его предметов. Это можно сравнить с катанием на карусели: мы не можем сфокусировать взгляд, и перед нами все вращается, или нам кажется, что мы вращаемся. Но чаще пациенты под головокружением понимают совсем другие симптомы, например, пошатывание при ходьбе, тошноту, их может бросать из стороны в сторону. Конечно, они могут сопровождать головокружение, но им не являются», – рассказала врач.

Существует две большие группы головокружений: системные (или истинные) и несистемные.

«При первом человек испытывает реальное головокружение, то есть ощущение вращения, а во втором этого вращения нет, зато есть вышеназванные симптомы», – рассказала врач.

Подробнее о том, почему возникает головокружение, как понять по глазам, что у человека кружится голова, и какими препаратами нужно и не нужно лечить этот недуг – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

Ранее врач назвал признаки затяжного дефицита тестостерона у мужчин.

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