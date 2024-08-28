Российские ученые назвали тревожные симптомы ухудшения слуха

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили основные признаки снижения слуха, которые могут предшествовать его полной или частичной потере. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам специлалистов, ухудшение качества слуха проявляется не только в потере остроты восприятия звуков. К указывающим на проблему симптомам относятся шум в ушах, или тиннитус: постоянные или периодические звон, свист или гудение, не имеющие внешнего источника.

Часто люди с падающим слухом сталкиваются с неправильным восприятием звуков, при котором тихие звуки воспринимаются как нестерпимо громкие, и наоборот.

«К отоларингологу следует обратиться, если возникают проблемы с пониманием разговоров, особенно в шумной обстановке или при разговоре с несколькими людьми. Есть трудности в определении направления, откуда доносятся звуки. Приходится часто увеличивать громкость в наушниках, телевизоре, колонках и т.д., чтобы все расслышать. Или наоборот, появляется дискомфорт при воздействии громких звуков», — уточнил кандидат медицинских наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Владимир Савкин.

Исследователи добавили, что одной из наиболее распространенных причин снижения и потери слуха в мире остается длительное и чрезмерное воздействие громких звуков, таких как музыка в наушниках. По оценкам ВОЗ, эта проблема угрожает около 50% людей в возрасте от 12 до 35 лет.

Потеря слуха грозит не только полной глухотой, но и снижением когнитивных функций. У страдающих от нее людей риск развития деменции повышается вдвое, отметили ученые.

Ранее исследователи подарили глухим от рождения мышам слух с помощью генной терапии.