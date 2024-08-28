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Российские ученые назвали тревожные симптомы ухудшения слуха

ПНИПУ: шум в ушах и искажение восприятия звуков могут предвещать полную глухоту

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Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили основные признаки снижения слуха, которые могут предшествовать его полной или частичной потере. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам специлалистов, ухудшение качества слуха проявляется не только в потере остроты восприятия звуков. К указывающим на проблему симптомам относятся шум в ушах, или тиннитус: постоянные или периодические звон, свист или гудение, не имеющие внешнего источника.

Часто люди с падающим слухом сталкиваются с неправильным восприятием звуков, при котором тихие звуки воспринимаются как нестерпимо громкие, и наоборот.

«К отоларингологу следует обратиться, если возникают проблемы с пониманием разговоров, особенно в шумной обстановке или при разговоре с несколькими людьми. Есть трудности в определении направления, откуда доносятся звуки. Приходится часто увеличивать громкость в наушниках, телевизоре, колонках и т.д., чтобы все расслышать. Или наоборот, появляется дискомфорт при воздействии громких звуков», — уточнил кандидат медицинских наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Владимир Савкин.

Исследователи добавили, что одной из наиболее распространенных причин снижения и потери слуха в мире остается длительное и чрезмерное воздействие громких звуков, таких как музыка в наушниках. По оценкам ВОЗ, эта проблема угрожает около 50% людей в возрасте от 12 до 35 лет.

Потеря слуха грозит не только полной глухотой, но и снижением когнитивных функций. У страдающих от нее людей риск развития деменции повышается вдвое, отметили ученые.

Ранее исследователи подарили глухим от рождения мышам слух с помощью генной терапии.

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