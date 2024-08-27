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Ученые узнали природу вспышек самых ярких сверхновых во Вселенной

arXiv: заряженные энергетические коконы питают самые яркие взрывы звезд

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NASA

Американские ученые из Института Флэтайрон в Нью-Йорке выяснили, почему взрывы некоторых сверхновых оказываются до 100 раз ярче обычных. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Согласно ведущей гипотезе, очень яркие вспышки сверхновых появляются во время коллапса огромных звезд с массой в 40 раз больше массы Солнца. Когда они разрушаются, в их ядре образуется нейтронная звезда или черная дыра. Эти невероятно плотные объекты создают вокруг себя вращающийся диск, питающий сильные магнитные поля. Поля направляют окружающий газ вверх и наружу в виде струй.

В новом исследовании команда выяснила, что газовые струи образуют небольшие полости внутри ядра звезды, формируя нечто вроде кокона. Его края испускают колоссальное количество радиации в течение нескольких дней. В конце концов структура разрывается на части, приводя к окончательному уничтожению небесного тела.

Как показало моделирование, эти энергетические коконы обеспечивают сверхъяркое сияние на протяжении от нескольких суток до нескольких недель.

Астрофизики намерены получить новые подтверждения своей гипотезе в ходе дальнейших наблюдений.

Ранее ученые предупредили о приближении взрыва сверхновой, который будет видно с Земли невооруженным глазом.

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