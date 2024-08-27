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Расходы из-за глобального потепления выросли почти в шесть раз, выяснили ученые

NBER: экономические издержки из-за выбросов углерода достигли $1056 за тонну

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Depositphotos

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго пришли к выводу, что расходы человечества из-за глобального потепления оказались в шесть раз выше предыдущих оценок. Исследование опубликовано на сайте Национального бюро экономических исследований (NBER) США.

Авторы использовали данные климатических и экономических изысканий за последние за последние 120 лет и провели компьютерное моделирование для уточнения затрат в условиях меняющегося климата до 2100 года.

В глобальном масштабе специалисты пришли к выводу, что социальные издержки составят $1056 за тонну углекислого газа, тогда как другая недавняя оценка (тоже основанная на локальных колебаниях температуры) оценила глобальные траты в связи с меняющимся климатом обойдутся лишь $185 долларов за тонну. Таким образом расходы вырастут в 5,7 раза по сравнению с более ранними расчетами.

Ученые также выяснили, что потепление планеты на каждый 1°C будет означать 12% удар по мировому ВВП, причем экономические потери достигнут пика всего через шесть лет после температурного максимума.

Ранее исследователи выяснили, что жаркая погода вредит мировой экономике.

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