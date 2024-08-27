Ученые нашли способ обнаружить неуловимые частицы гравитации

Шведские ученые из Стокгольмского университета разработали способ обнаружения гравитонов — гипотетических элементарных частиц, которые переносят гравитационное взаимодействие. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Хотя явление гравитации общеизвестно, физики до сих пор не знают, как именно сила притяжения соотносится с квантовой механикой. Теория квантовой гравитации предполагает существование гравитонов, однако у специалистов до недавнего времени не было ни доказательств их наличия, ни методов поиска этих доказательств.

В новом исследовании команда предложила использовать акустический резонатор, оснащенный современными технологиями обнаружения энергетического состояния с помощью квантового зондирования.

«Нам нужно охладить материал, а затем отслеживать, как изменяется энергия за один шаг, и этого можно добиться за счет квантового зондирования. Наблюдая эти квантовые скачки в материале, мы можем сделать вывод, что гравитон был поглощен», — объяснили ученые.

Одним из предлагаемых нововведений стало использование имеющихся данных LIGO — американской обсерватории, состоящей из двух объектов, которая недавно подтвердила существование гравитационных волн.

Главным препятствием на пути будущего эксперимента стало отсутствие достаточно точной технологии обнаружения. Ученые отмели, что квантовые сдвиги в материалах уже наблюдаются, но пока не в тех параметрах, которые нужны для обнаружения гравитонов.

Исследователи надеются, что технический барьер для их эксперимента получится устранить в ближайшем будущем.

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