Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ обнаружить неуловимые частицы гравитации

NatComms: создан квантовый метод для выявления гравитонов

close
100%
C. Henze/NASA Ames Research Center

Шведские ученые из Стокгольмского университета разработали способ обнаружения гравитонов — гипотетических элементарных частиц, которые переносят гравитационное взаимодействие. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Хотя явление гравитации общеизвестно, физики до сих пор не знают, как именно сила притяжения соотносится с квантовой механикой. Теория квантовой гравитации предполагает существование гравитонов, однако у специалистов до недавнего времени не было ни доказательств их наличия, ни методов поиска этих доказательств.

В новом исследовании команда предложила использовать акустический резонатор, оснащенный современными технологиями обнаружения энергетического состояния с помощью квантового зондирования.

«Нам нужно охладить материал, а затем отслеживать, как изменяется энергия за один шаг, и этого можно добиться за счет квантового зондирования. Наблюдая эти квантовые скачки в материале, мы можем сделать вывод, что гравитон был поглощен», — объяснили ученые.

Одним из предлагаемых нововведений стало использование имеющихся данных LIGO — американской обсерватории, состоящей из двух объектов, которая недавно подтвердила существование гравитационных волн.

Главным препятствием на пути будущего эксперимента стало отсутствие достаточно точной технологии обнаружения. Ученые отмели, что квантовые сдвиги в материалах уже наблюдаются, но пока не в тех параметрах, которые нужны для обнаружения гравитонов.

Исследователи надеются, что технический барьер для их эксперимента получится устранить в ближайшем будущем.

Ранее ученые нашли способ обнаружить неуловимую темную материю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами