«Подземелья и драконы» помогают аутистам развить социальные навыки, выяснили ученые

Настольная ролевая игра «Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons) может быть полезна для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), давая им безопасное пространство для отработки социальных навыков. К такому выводу пришла международная группа ученых из Великобритании и Швеции. Исследование опубликовано в научном журнале Autism.

Обычно в «Подземелья и драконы» играет группа людей, которая управляет своими персонажами под руководством мастера игры — человека, который хорошо знает правила и выполняет роль модератора и рассказчика. Он ведет персонажей по сюжетной линии приключения, описывая встречающиеся им трудности и проверяя, насколько успешно герои с ними справляются. Результаты любых действий персонажей определяются бросками специальных кубиков с разным количеством граней.

Как правило, приключения в «Подземельях и драконах» разворачиваются в фентезийном мире, где персонажам приходится совершать различные подвиги. Чтобы добиться успеха, помимо сражений, герои должны прибегать к дипломатии, хитрости и другим мирным способам решения проблем.

В ходе исследования ученые работали с группой взрослых людей, страдающих аутизмом, и стремились выяснить, может ли поиск социальной ситуации, в которой люди чувствуют себя комфортно, помочь им добиться успеха.

После первоначального знакомства с «Подземельями и драконами» участники под руководством мастера в течение шести недель разыгрывали сценарии в небольших группах.

Затем специалисты индивидуально опросили их о том, как, по их мнению, их аутизм мог взаимодействовать с опытом и, в свою очередь, повлияло ли участие в игре на их жизнь.

В этих интервью участники подробно говорили о своих социальных желаниях и мотивах, а также о страхе и неуверенности в общении с другими. Это, по их словам, часто приводило к тому, что они маскировали или скрывали аутичные черты.

Участники отметили, что игра «Подземелья и драконы» создала для них дружественную среду, в которой они очень быстро ощутили чувство внутреннего родства с товарищами по хобби.

Понимание общих проблем, связанных с деятельностью внутри и вне игры, позволило им расслабиться, не чувствуя давления, заставляющего действовать определенным образом, и в результате они почувствовали себя включенными во взаимодействие в группе и смогли внести в него больший вклад.

Участники также почувствовали, что могут перенять некоторые черты своего нового персонажа за пределами игры, что позволило им по-другому относиться к себе.

Ранее ученые выяснили, почему аутизм чаще встречается у мальчиков, а не у девочек.