Нейросеть научили прогнозировать успех ЭКО без анализов и исследований

Специалисты ЛЭТИ обучили нейросеть прогнозировать успешность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по анамнезу членов семьи с точностью 90%. Пациентам не нужно будет сдавать анализы или проходить обследования – нужно только заполнить анкету с телефона или компьютера. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Несмотря на высокотехнологичность ЭКО, беременность наступает только примерно в трети случаев. При этом на удачный исход беременности и рождения здорового ребенка влияет огромное количество факторов, которые требуется учитывать.

Принцип работы алгоритма основан на оценке истории заболеваний обследуемого человека и его родственников. Система автоматически анализирует вероятный исход ЭКО. Сейчас ученые ЛЭТИ ведут разработку полноценной онлайн платформы на основе своего алгоритма. С ее помощью станет возможно не только оценить вероятный исход процедуры ЭКО, но и патологий беременности, с которыми женщина может столкнуться.

«Нейросетевой алгоритм позволяет прогнозировать исход применения вспомогательных репродуктивных технологий. Разработка ляжет в основу автоматизированной системы поддержки принятия решений для медиков, которые, в частности, занимаются проведением процедуры ЭКО. Для подобной диагностики не требуются медицинские анализы и подобные исследования, только смартфон или компьютер. Пока аналогов подобной системы нет ни в России, ни за рубежом», – рассказала «Газете.Ru» аспирант кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дарина Рипка.

В будущем разработка ляжет в основу автоматизированной системы прогнозирования искусственной беременности для поддержки принятия решений врачей.

Ранее был создан Теlegram-бот для обмена информацией о побочных эффектах лекарств.